Атаки россиян небольшими группами на юге Украины могут быть частью подготовки к большому наступлению в Луганской области, считают эксперты американского Института изучения войны.

В частности такие атаки были зафиксированы в последние дни на юго-восточном участке фронта в Запорожской и Донецкой областях (район Угледара).

ISW предполагает, что таким образом РФ пытается держать украинские силы растянутыми по всей линии фронта, чтобы создать условия для большого наступления на участке Сватово-Кременная.

На это может указывать размещение в этом районе десантных частей и подразделений 3-й мотострелковой дивизии и переброска из Беларуси частей 2-й мотострелковой дивизии и 1-й танковой армии.

Ранее президент Зеленский рассказал, что россияне пытаются наступать на востоке, не считаясь с потерями.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, зачем Зеленский запретил выезд за границу нардепам, чиновникам и силовикам.