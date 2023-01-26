РФ в течение суток била по Донецкой области. Под Краматорском обстреляна больница с пациентами
Россияне в среду, 25 января, обстреляли больницу с 20 пациентами в Ивановке под Краматорском. Обошлось без пострадавших.
Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в телеграм-канале.
В течение прошлых суток на Волновахском направлении повреждены 17 домов в Угледаре, 8 в Богоявленке, пострадали Пречестивка и Новоукраинка.
Авдеевка пережила многочисленные одиночные обстрелы и один массированный артобстрел. Утром - обстрелы авиаракетами, артиллерией и "Градами".
1 человек погиб и 1 пострадал в Бахмуте, в Парасковеевке ранены 4 человека, повреждены 6 домов.
Также наносились удары по относительному тылу: в Славянске повреждены 2 дома, в Покровске - территория предприятия.
Мы писали, что накануне в результате обстрелов в Донецкой области были ранены четыре человека.
Также мы писали, как ВСУ сбили российский самолет СУ-25 в Донецкой области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".
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