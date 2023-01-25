В среду, 25 января, российские военные обстреляли Запорожье, ударили по жилому дому. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

"В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина находится под завалами. Повреждения получили и находящиеся рядом дома", - пишет Куртев.

Позже он сообщил, что женщина, которая находилась под завалами дома, погибла.

Напомним, россияне за сутки 22 января 111 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. 88 обстрелов велись по гражданским объектам. Уничтожено 41 здание, один человек ранен.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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