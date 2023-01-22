Ночью и утром россияне нанесли ракетный удар из С-300 по двум селам в Запорожье.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате взрыва в Лежине пострадали жилые дома и инфраструктура села. Взрывной волной повреждены 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки.

Пострадала и Камышеваха, которую обстреливают постоянно. Жертв среди населения нет.

Напомним, что в последние дни РФ начала наступление под Запорожьем.

"Страна" разбиралась, что происходит под Запорожьем.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.