В пятницу, 20 января, россияне обстреляли два населенных пункта в Херсонской области. Пострадали два человека.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранение 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал 1 мужчина – ему оторвало ногу. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Херсонской области попал под обстрел автомобиль полиции. Один человек погиб, четверо тяжело ранены.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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