За прошедшие сутки российская армия 90 обстреляла Херсон и область. В результате, один человек погиб, еще три получили ранения разной степени тяжести.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

По его данным, войска РФ атаковали с помощью артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и беспилотников.

Херсон российские войска обстреляли 19 раз - атаковали жилые кварталы. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один человек, еще три жителя области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, 19 января в Херсоне, в связи с обстрелами российских войск, более 15 тысяч абонентов остались без света.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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