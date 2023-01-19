В четверг, 19 января, в Херсоне, в связи с обстрелами российских войск, произошло частичное отключение электроэнергии.

Об этом заявляет глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Отключены от электроснабжения более 15 000 абонентов.

"В настоящее время идет работа по обследованию сетей и переключению потребителей", - написал глава обладминистрации.

Ранее сообщалось, что за сутки войска РФ более 80 раз обстреляли Херсон и область.

Также мы публиковали фото масштабных пожаров в Херсоне после вечерних обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.