За сутки войска РФ более 80 раз обстреляли Херсон и область. Четыре человека ранены
Российские войска за минувшие сутки 83 раза обстреляли Херсон и область. В результате, есть разрушения и травмированные мирные жители.
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram-канале.
Он заявил, что для атак российские войска использовали реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.
Херсон войска РФ атаковали 26 раз. Под удар попали жилые кварталы города и объект критической инфраструктуры.
Четыре человека получили ранения разной степени тяжести.
Ранее мы писали, что в Херсоне обстрел повредил редакцию издания и объект критической инфраструктуры.
Также сообщалось о том, что в Херсоне заявляли об обстреле фосфорными снарядами.
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