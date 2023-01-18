Российские войска за минувшие сутки 83 раза обстреляли Херсон и область. В результате, есть разрушения и травмированные мирные жители.

Об этом пишет глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram-канале.

Он заявил, что для атак российские войска использовали реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

Херсон войска РФ атаковали 26 раз. Под удар попали жилые кварталы города и объект критической инфраструктуры.

Четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Ранее мы писали, что в Херсоне обстрел повредил редакцию издания и объект критической инфраструктуры.

Также сообщалось о том, что в Херсоне заявляли об обстреле фосфорными снарядами.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

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