Зарево над ночным городом. Появились фото масштабных пожаров в Херсоне после вечерних обстрелов
Появились фото пожаров в Херсоне после вечерних обстрелов города.
Их опубликовал первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, не уточняя, в каком районе горит.
Сегодня сообщалось, что за сутки войска РФ более 80 раз обстреляли Херсон и область. Четыре человека ранены.
Вчерашний обстрел повредил редакцию издания и объект критической инфраструктуры.
Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.
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