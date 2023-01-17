Российские войска в течение прошлых суток 130 раз обстреляли Запорожскую область. В результате разрушено 64 жилых дома и объекта гражданской инфраструктуры.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, ночью россияне ударили из артиллерии по Беленьковской громаде. В результате попадания снарядов 120-мм по частному сектору повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, люди не пострадали.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.