В Запорожье количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по центру города увеличилось до 9 человек, среди которых 3 ребенка.

Об этом сообщает губернатор Александр Старух в своем Telegram-канале.

"Чудом не произошла трагедия в областном центре - ракета упала в нескольких метрах от пятиэтажки. Обломками стекла ранены 9 человек, среди которых 3 ребенка", - пишет Старух.

Ранее было известно о пяти раненных, в том числе двух детях 9 и 15 лет. Удар совершался ракетой С-300.

Ранее мы писали,что число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 40 человек, судьба еще 30 человек - неизвестна.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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