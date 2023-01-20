Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков 20 января сообщил об обстреле приграничного села Карабаново.

Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, постращавших нет. Гладков утверждает, что один жилой дом полностью разрушен, в 3 частных домовладениях выбиты окна и повреждена 1 машина.

Напомним, 1 января в РФ также сообщили о работе ПВО над Белгородом и областью.

12 января под Белгородом сообщили о работе ПВО и повреждении осколками ракеты авто.

Тем временем война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.