Под Белгородом сообщили о работе ПВО и повреждении осколками ракеты авто. Власти опровергают
В Новом Осколе, что в Белгородской области РФ, сообщают о вспышке и последующих взрывах в небе над городом.
По предварительным данным, системами ПВО была перехвачена ракета.
Местные Telegram-каналы публикуют видео автомобиля, в котором осколками разбило лобовое стекло.
При этом власти Белгородской области РФ утверждают, что в Новом Осколе не было падения ракеты – там при проведении ремонтных работ на производственной базе произошел пожар.
Пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в начале года губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в селе Муром зафиксирован прилет на кладбище, повреждены 15 могил.
Также "Страна" рассказывала, что 1 января губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о работе в регионе ПВО. Он утверждал, что сбито 4 снаряда РСЗО.
Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.