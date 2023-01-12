В Новом Осколе, что в Белгородской области РФ, сообщают о вспышке и последующих взрывах в небе над городом.

По предварительным данным, системами ПВО была перехвачена ракета.

Местные Telegram-каналы публикуют видео автомобиля, в котором осколками разбило лобовое стекло.

При этом власти Белгородской области РФ утверждают, что в Новом Осколе не было падения ракеты – там при проведении ремонтных работ на производственной базе произошел пожар.

Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в начале года губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в селе Муром зафиксирован прилет на кладбище, повреждены 15 могил.

Также "Страна" рассказывала, что 1 января губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о работе в регионе ПВО. Он утверждал, что сбито 4 снаряда РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.