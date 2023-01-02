Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в селе Муром зафиксирован прилет на кладбище, повреждены 15 могил.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. В середине недели обследуем территорию повторно, чтобы понять, как будем это все восстанавливать", - сообщил Гладков.

Гладков сообщил, что на кладбище прилетела "часть снарядов", куда прилетела другая часть - не сообщается.

Украина данное происшествие не комментировала.

Напомним, 2 января жители Воронежа слышали около 2 часов ночи (около 1 ночи по Киеву) сильный взрыв.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.