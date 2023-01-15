В субботу, 14 января, российский военный взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области. В результате погибли три человека.

Об этом сообщил Telegram-канал "112".

По данным источника, командир взвода, старший сержант совершил подрыв гранаты РГД-5 в расположении части. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. После подрыва гранаты сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия.

Кроме троих погибших, 16 человек пострадали, еще 8 пропали без вести. Ведется следствие.

Минобороны РФ и власти Белгородской области инцидент не комментировали.

Сегодня российский Telegram-канал "Baza" сообщил, что взрыв гранаты устроил военнослужащий из Свердловской области, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар - его около четырех часов тушили пожарные.

Место пожара до сих пор оцеплено. По сведениям саперов, на территории еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы, сообщает "Baza".

При взрыве погибли трое военных, еще как минимум 10 получили ранения.

Ранее мы писали, что в Ровно мужчина взорвал гранату на детской площадке. Пострадали четыре человек, в том числе ребенок.

Также "Страна" рассказывала, что в Днепропетровской области мужчина выстрелил в здание полиции из гранатомета. Пострадали два правоохранителя.