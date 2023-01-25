Сегодня, 25 января, российские войска обстреляли местный продуктовый магазин в Бериславе Херсонской области. Два человека погибли, трое ранены.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram-канале.

"Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором были люди", - говорится в сообщении.

Сообщается, что погибли два человека, еще три местных жителя получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, Россия 52 раза обстреляла Херсонскую область за минувшие сутки. Один человек погиб, шестеро получили ранения.

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