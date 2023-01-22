Российские издания распространили видео, как утверждается, покушения на Виктора Булюка - назначенного РФ "замглавы администрации" Херсонской области.

Соответствующие кадры появились в Telegram-каналах.

Об инциденте сообщалось еще в декабре прошлого года. Тогда россияне заявили, что автомобиль подорвала мина направленного действия, водитель погиб, а сам Булюк был доставлен в местную больницу с ранениями средней тяжести.

Ранее мы рассказывали, что в Херсоне было совершено покушение на назначенного Россией "начальника СИЗО" Олега Тютюрая. От взрыва погиб случайный прохожий.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.