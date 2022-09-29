В Мелитополе взорвали машину "главы департамента образования" в оккупационной "администрации" Запорожской области Елены Шапуровой. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По данным Федорова, она осталась жива, "но испугалась до полусмерти".

Назначенные Россией "власти" публикуют фото авто после обстрела и сообщают, что сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на дереве рядом со школой.

Сообщается, что в результате взрыва пострадал водитель проезжавшей мимо машины.

При этом, судя по видео, которое опубликовал позже член "военно-гражданской администрации" Владимир Рогов, сама Елена Шапурова от взрыва не пострадала.

Напомним, по словам мэра Мелитополя, из оккупированной Запорожской области не выпускают мужчин в Украину, чтобы мобилизовать.

Как писала "Страна", 25 сентября в оккупированных Бердянске и Мелитополе прозвучали взрывы, возле "администрации" взорвалась машина.

Также "Страна" писала, как в Мелитополе подорвали квартиру "с семьей коллаборантов".

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