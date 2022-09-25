В оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль. Местные телеграм-каналы публикуют первые кадры с места событий.

Напомним, утром сообщалось, что в Мелитополе прогремел взрыв, а в соседнем Бердянске взорвалась машина возле здания "горадминистрации".

По предварительной информации, в Бердянске взорвалась автомашина возле здания "горадминистрации". Все дороги в том направлении перекрыты.

Подробностей по Мелитополю не было, но вечером назначенные Россией "власти" сообщили, что во время взрыва автомобиля погиб один человек и это якобы "украинский диверсант".

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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