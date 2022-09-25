В оккупированных Бердянске и Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, в Бердянске взорвалась автомашина возле здания "горадминистрации". Все дороги в том направлении перекрыты.

Напомним, что на днях в Мелитополе подорвали квартиру "с семьей коллаборантов".

А в Бердянске недавно убили "заммэра по вопросам ЖКХ" и его жену — организатора "референдума".

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.