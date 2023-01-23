ВСУ заявляют о неудачной попытке российской ДРГ высадиться на один из Потемкинских островов на Днепре, который находятся между Херсоном и левым берегом.

Об этом сообщается на странице оперкомандования "Юг".

"Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале января ВСУ показали видео, как они поднимают украинский флаг на острове Большой Потемкинский.

Позже в ВСУ сообщили, что это было сигналом для врага и предупреждением о будущих операциях. Однако говорить о его освобождении пока рано.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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