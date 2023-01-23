Россияне за прошлые сутки 111 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. 88 обстрелов велись по гражданским объектам. Уничтожено 41 здание, один человек ранен.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Враг нанес удары по Гуляйпольской, Ореховской, Степногорской громадам. Сейчас продолжаются работы в Лежино после атаки С 300: уже восстановлены сети и дорога.

Ранее мы писали о том, что 22 января РФ нанесла ракетный удар по двум селам в Запорожье, были повреждены жилые дома и коммуникации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.