Количество украинского персонала на Запорожской АЭС "резко сократилось" после того, как российские войска взяли объект под свой контроль.

Об этом заявил в четверг, 19 января, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на брифинге.

По его словам, "обычно на таком объекте работает около 10 000 человек, а сейчас у нас их число сократилось до 3 000".

Гросси добавил, что в нынешних условиях их достаточно, потому что станция работала на низком уровне.

"Но, конечно, это вызывает беспокойство", - сказал он.

По словам Гроссии, "горстка сотрудников МАГАТЭ на АЭС в порядке и может правильно выполнять свою работу".

"Хорошая сторона в том, что почти год с начала конфликта на территории с обширной ядерной инфраструктурой у нас были очень тяжелые моменты, когда объекты работали в аварийном режиме, и мы видели устойчивость системы", - добавил глава МАГАТЭ.

Напомним, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, соглашение по Запорожской АЭС не является невозможным, ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России.

Ранее мы писали, что МАГАТЭ разместила экспертов уже на двух украинских АЭС: Южно-Украинской в Николаевской области и Ровенской в Вараше.