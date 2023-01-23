За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области ранены 4 человека.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 22 января россияне ранили 4 жителя Донбасса: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко в телеграм-канале в понедельник утром.

Напомним, по данным Нафтогаза, россияне массированно обстреливает газопроводы в Донецкой области.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о планах РФ в случае захвата ею Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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