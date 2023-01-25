Россия обстреляла Бахмут Донецкой области из термобарического оружия ТОС-1А. "Солнцепек" был применен против восьмиэтажных жилых домов на востоке города.

Об этом пишет Bild, анализируя видео RT.

По данным издания, часть вакуумных ракет взрывается на парковках в нескольких метрах от города, другие бьют прямо по многоэтажках. Всего прогремело 24 мощных взрыва.

Bild называет это "худшим из обычных оружий". При ударе термобарические бомбы и ракеты выбрасывают аэрозольное вещество, которое воспламеняется, лишая воздух кислорода, создавая вакуум, который разрушает бетонные конструкции и разрывает легкие человека.

Также издание отмечает, что такое оружие с недавних пор есть не только на вооружении армии РФ, но и у ЧВК "Вагнера", которая ведёт штурм Бахмута.

Ранее сообщалось, что ISW объяснил стратегическую важность Бахмута.

Также сообщалось, что в Белом доме признали, что Россия добилась прогресса в районе Соледара и Бахмута.

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