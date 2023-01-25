Россияне усиливают давление на Угледарском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

"Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", - написала Маляр.

По ее словам, интенсивность боёв на Донбассе возросла.

Ранее спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказывал, что в Угледаре Донецкой области сейчас идут бои, россияне пытаются штурмовать город.

А вчера Алексей Арестович заявил, что россияне пытались наступать на Угледар, но понесли большие потери.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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