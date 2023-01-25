В Угледаре Донецкой области сейчас идут бои, россияне пытаются штурмовать город.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"В Угледаре тоже сейчас продолжается оборона. Российские оккупанты пытаются штурмовать город. Очевидно, что там сейчас тяжелые бои", - сказал он.

Ковалев заявил, что ситуация в Угледаре контролируемая, ВСУ сдерживают российское наступление.

Напомним, вчера Арестович сообщил о начале наступления армии России под Угледаром.

О том, что происходит в Угледаре мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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