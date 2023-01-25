Вооруженные Силы Украины не будут выходить из Бахмута в Донецкой области, пока там есть возможность обороняться.

Об этом заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация под контролем и вопрос отступления сейчас не стоит.

"Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться", - сказал Ковалев.

Что касается Соледара, выход из которого сегодня был официально подтвержден Украиной, то Ковалев говорит, что РФ сравняла город с землей, поэтому его удерживать больше не было смысла.

Напомним, сегодня американский "Институт изучения войны" опубликовал выводы о текущей ситуации на фронте.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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