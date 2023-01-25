Американский "Институт изучения войны" после анализа геолокации опубликованных в Сети видео, пришел к ряду выводов по ситуации на фронте:

Российские войска продвинулись к западу от Подгородного (5 км к северо-востоку от Бахмута) и контролируют населенный пункт. Также они, вероятно, немного продвинулись на восточные окраины Бахмута. Российские силы замечены к западу от Клещеевки. Вероятно, это указывает на то, что они контролируют поселок. Россияне, вероятно, вышли на окраины Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки). В то же время заявлений т.н "ДНР" о захвате села "Институт" не подтверждает.

Ранее Американский Институт изучения войны заявил, что ВСУ не удерживают позиции в Соледаре.

Как мы писали, США советуют ВСУ уйти из Бахмута, а ВСУ готовят "бригады прорыва".

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.