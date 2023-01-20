Американский "Институт изучения войны" считает, что Россия может снова вторгнуться в Украину через Беларусь в текущем году.

Об этом говорится в новой сводке ISW.

Это может произойти ближе к концу года, считают военные эксперты.

"Кажется более вероятным, что российские силы могут создавать условия для нового нападения на Украину из Беларуси в конце 2023 года", - говорится в утренней сводке.

"Институт" принимает во внимание недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести крупные учения "Запад-2023" и "Союзный щит-2023" в сентябре.

Также, считают американские эксперты, к тому моменту Россия успеет провести весенний призыв 2023 года и обучить солдат для осенне-зимней кампании.

А также подготовить военную промышленность в достаточной степени, чтобы обеспечить большую часть техники для наступления из Беларуси.

Напомним, в Беларуси походят совместные с Россией учения.

Как сообщалось, 24 февраля, в день вторжения РФ, Беларусь и Россия также проводили учения.

Ранее сообщалось, что сколько своих военных держит Россия на территории Беларуси.

Также мы писали, что в МИД РФ озвучили "условия", при которых Беларусь может вступить в войну против Украины.