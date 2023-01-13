В Киевской городской военной администрации не считают летно-тактические учения Беларуси и России, которые должны начаться 16 января, прямой угрозой.

Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко.

Эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице, сообщают в КГВА.

"Пока угроза не снята. В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предупреждения в действиях агрессора.

Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси с массовыми ракетными ударами. Мы можем их ждать в любое время" сообщил Попко.

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