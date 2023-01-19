Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "приятно удивлен" позицией Украины в отношении Беларуси.

Западные страны пытаются использовать Украину против Беларуси, но Украина "пока держится", заявил белорусский президент на встрече с главой МИД РФ Сергем Лавровым.

"Они пытаются и Украину использовать против Беларуси, но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают западные соседи", - сказал Лукашенко.

Неделю назад СМИ сообщили, что Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций Евросоюза.

Однако в МИД Украины отрицают сообщение журналистов о том, что Украина просила ЕС не вводить санкции против Беларуси в последних принятых пакетах.