Президент Беларуси Александр Лукашенко развенчал фейки о болезнях, которые ему приписывают его политические оппоненты. Им это "вылезет боком", считает Бацька.

Видеофрагмент выступления Бацьки опубликовало издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Меня всё хоронят, хоронят эти беглые. Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем. А они у меня все новые болезни открывают. Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им, пообещал жить дальше", - сказал Лукашенко, общаясь с представителями духовенства в ходе посещения Свято-Елисаветинского монастыря.

Известно, что госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о готовности республики создать совместно с Россией группировку войск любого состава и численности.

Вольфович пояснил, что региональная группировка войск имеет оборонительные цели и может быть увеличена в зависимости от обстановки.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия может бросить на Киев до 30 тысяч солдат с учетом привлечения контингента вооруженных сил Беларуси.

Это число значительно меньше наступательной группировки, задействованной в феврале (тогда было 45,5 тысяч человек).

"Даже в случае привлечения всех боевых белорусских войск - сухопутных войск и сил специальных операций - общая группировка будет примерно 30 тысяч. Это все равно меньше той (группировки Ред.), которая участвовала в полномасштабном вторжении", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге.