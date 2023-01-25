За минувшие сутки 24 января россияне ранили 10 жителей Донецкой области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Пять человек было ранено в Константиновке, два в Торецке, по одному в Великой Новоселке, Авдеевке и Красногоровке.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала вторжения РФ в Донецкой области убито 1319 человек, ранены - 2889 (без учета жертв Мариуполя и Волновахи).

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили все атаки россиян на Лиманском и Авдеевском направлениях.

24 января войска РФ обстреляли Константиновку, повреждены многоэтажки, пострадали четыре человека, в том числе дети.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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