В Сумской области военные РФ дважды из минометов обстреляли населенные пункты. В обоих случаях люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм-канале.

По данным Живицкого, после полуночи россияне из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду, 12 прилетов. Без разрушений.



"Около 5 часов утра враг бил по Новослободской громаде. 15 мин разорвались на пограничной зоне. В результате обстрела повреждены дом старосты, сельский клуб, двухэтажный магазин и высоковольтная линия электропередач", - написал Живицкий.

Также Живицкий разместил видео последствий утренних обстрелов в поселке Бояро-Лежачи.

"Это самый центр села. Сегодня туда прилетело 15 мин от россиян, поврежден дом старосты, дом культуры, магазин на линии электропередач", - написал Живицкий.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, который пытался устроиться в Сумскую областную военную администрацию.

В конце декабря прошлого года россияне за двадцать пять минут 16 раз ударили из минометов по Сумской области.

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