Ночью Никопольский район Днепропетровской области вновь подвергся обстрелу РФ.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Россияне дважды обстреляли район из "Градов" и "Ураганов". В Мировскую и Марганецкую громады прилетело более 20 вражеских снарядов.

Обошлось без пострадавших. На месте работают представители ГосЧС. Последствия уточняются.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях в Украине.