Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и "Ураганов"
Ночью Никопольский район Днепропетровской области вновь подвергся обстрелу РФ.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Россияне дважды обстреляли район из "Градов" и "Ураганов". В Мировскую и Марганецкую громады прилетело более 20 вражеских снарядов.
Обошлось без пострадавших. На месте работают представители ГосЧС. Последствия уточняются.
Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.
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