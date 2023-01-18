Российские войска в ночь с 17 на 18 января трижды из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По Чевроногригорьевской и Марганецкой громадам прилетели более двух десятков вражеских снарядов.

К счастью, люди не пострадали.

Повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще уточняются.

Напомним, и позапрошлой ночью РФ обстреляла Днепропетровскую область. В Красногригорьевке повреждены полтора десятка частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод.

Также сообщалось, что сколько реально может быть жертв ракетного удара по дому в Днепре.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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