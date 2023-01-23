Власти Харьковской области подтвердили вечерний ракетный удар, о котором сообщали телеграм-каналы.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.

Около 22 часов противник обстрелял ракетами С-300 поселок Песочин. Разрушена хозяйственная постройка, пострадавших нет.

Песочин примыкает к Харькову с запада и находится прямо на трассе, которая ведёт из Киева и Полтавы.

"В Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина.

В селе Петровка Золочевской общины от вражеского артобстрела погибла 67-летняя женщина", - написал он.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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