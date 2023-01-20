"Укрзализныця" назначила пригородные поезда по маршрутам Краматорск - Харьков и Харьков - Славянск, которые увеличат сеть железнодорожного сообщения для жителей Донбасса.

Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Со 2 февраля будут курсировать такие поезда:

1. №6812 Краматорск - Харьков. Отправление из Краматорска - в 7:25, прибытие в Харьков - в 13:00. Поезд будет следовать через Славянск. Время остановки там - 7:48.

2. №6813 Харьков - Славянск. Отправление из Харькова - в 13:40, прибытие в Славянск в 18:41.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" объявила о запуске нового поезда Львов – Харьков (№114/11), который расширяет сеть ж/д сообщения для жителей северного Полесья и Волыни.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" запускает поезд из Херсона до Львова. Билеты на новый рейс уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте компании и в кассах вокзалов.

Кроме того, мы рассказали, что во всех поездах Интерсити в Украине до конца года будет работать Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.