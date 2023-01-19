"Укрзализныця" объявила о запуске нового поезда Львов – Харьков (№114/11), который расширяет сеть ж/д сообщения для жителей северного Полесья и Волыни.

Об этом сообщает телеграм-канал компании.

Рейс будет отправляться с 1 февраля по нечетным числам из Львова в 18:06. Он будет следовать через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28 следующего дня. Прибывать в Харьков он будет в 19:15. Поезд будет следовать через Ворожбу и Сумы.

Обратно поезд будет ходит по нечетным числам (начиная с 3 февраля). Рейс будет отправляться из Харькова в 06:52. Из столицы поезд отправиться в 16:00, он будет следовать в Житомир и дальше с прибытием во Львов в 07:04.

Таким образом, жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, но и ежедневный поезд во Львов и Киев.

Расписание движения нового поезда №114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и в ранее назначенного поезда №131/132 Львов - Днепр. Оба поезда курсируют через день.

Билеты на новый рейс уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте компании и в кассах вокзалов.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запускает поезд из Херсона до Львова.

Также сообщалось, что во всех поездах Интерсити до конца года заработает Wi-Fi от Starlink.