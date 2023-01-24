Российские войска сегодня, 24 января, обстреляли Константиновку. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них есть двое детей.

Об этом сообщил главу Донецкой ОВА Павел Кириленко у себя в телеграм-канале.

"Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь - состояние здоровья удовлетворительное. В результате обстрела повреждены многоэтажки - точные последствия еще предстоит установить", - сообщил он.

Как писала "Страна", вчера вечером россияне ударили из РСЗО по жилому кварталу Часов Яра.

Тем временем война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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