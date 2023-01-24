Россияне вечером в понедельник, 23 января, обстреляли город Часов Яр в Донецкой области. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его данным, российские войска ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня. В результате удара было повреждено минимум девять многоэтажек, перебиты сети снабжения микрорайона электрикой и газом.

По данным Кириленко, весь микрорайон остался без света и тепла.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 22 января в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области были ранены 4 человека: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке.

Кроме того, сообщалось, что россияне за сутки 22 января 111 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. 88 обстрелов велись по гражданским объектам. Уничтожено 41 здание, один человек ранен.

Также мы рассказывали о том, что в Генштабе ВСУ рассказали о планах РФ в случае захвата ею Донецкой области. Генеральный штаб ВСУ полагает, что Россия планирует попытаться захватить Донецкую и перейти к захвату Запорожской области, сохраняя главную цель - захват всей территории Украины.