Россияне наступают на двух направлениях, на конец февраля в РФ запланирована мобилизация - сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 26 января. Противник продолжает интенсивные обстрелы и попытки наступления на Донбассе.
Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.
Главное:
- За сутки было десять ракетных ударов, в частности по инфраструктуре Днепра и Запорожья.
- На Бахмутском и Новопавловском направлении (Угледар) противник вел наступление. Под Лиманом и Авдеевкой - "безуспешные наступательные действия".
- Отражены атаки российских войск:
- в Червонопоповке Луганской области
- Верхнекаменском, Спорном, Раздоловке, Благодатном, Марьинке, Клещеевке, Марьинке, Угледаре и Павловке в Донецкой области.
Также в России на конец февраля запланирована новая волна массовой мобилизации, утверждает Генштаб ВСУ. По его данным, в аннексированном Крыму у предприятий запросили списки работников для военкоматов.
Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".
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