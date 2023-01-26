Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 26 января. Противник продолжает интенсивные обстрелы и попытки наступления на Донбассе.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное:

За сутки было десять ракетных ударов, в частности по инфраструктуре Днепра и Запорожья. На Бахмутском и Новопавловском направлении (Угледар) противник вел наступление. Под Лиманом и Авдеевкой - "безуспешные наступательные действия". Отражены атаки российских войск:

в Червонопоповке Луганской области

Верхнекаменском, Спорном, Раздоловке, Благодатном, Марьинке, Клещеевке, Марьинке, Угледаре и Павловке в Донецкой области.

Также в России на конец февраля запланирована новая волна массовой мобилизации, утверждает Генштаб ВСУ. По его данным, в аннексированном Крыму у предприятий запросили списки работников для военкоматов.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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