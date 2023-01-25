Европейский суд по правам человека признал датой начала контроля России над частью Донбасса 11 мая 2014 года (когда в "ЛДНР" прошёл "референдум").

Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека.

Таким образом суд в Страсбурге решил, что имеет юрисдикцию по рассмотрению жалоб против России по нарушению прав человека на территориях востока Украины, которые находились под фактическим контролем России с 2014 года.

Россия отрицала возможность рассмотрения дела, утверждая, что речь идет о территории Украины, которой руководили сепаратисты.

Украина настаивала, что речь идет о фактически оккупированной Россией территорией (в терминологии ЕСПЧ - территория "под эффективным контролем").

Суд отклонил возражение России единогласно.

"Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда, поскольку территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем Российской Федерации", - заявила президент ЕСПЧ Шиофра О'Лири во время заседания суда.

Напомним, ранее Европейский парламент проголосовал за создание международного трибунала для высшего руководства РФ.

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