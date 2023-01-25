ЕСПЧ признал 11 мая 2014 года датой начала контроля РФ над частью Донбасса
Европейский суд по правам человека признал датой начала контроля России над частью Донбасса 11 мая 2014 года (когда в "ЛДНР" прошёл "референдум").
Об этом сообщает пресс-служба Европейского суда по правам человека.
Таким образом суд в Страсбурге решил, что имеет юрисдикцию по рассмотрению жалоб против России по нарушению прав человека на территориях востока Украины, которые находились под фактическим контролем России с 2014 года.
Россия отрицала возможность рассмотрения дела, утверждая, что речь идет о территории Украины, которой руководили сепаратисты.
Украина настаивала, что речь идет о фактически оккупированной Россией территорией (в терминологии ЕСПЧ - территория "под эффективным контролем").
Суд отклонил возражение России единогласно.
"Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда, поскольку территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем Российской Федерации", - заявила президент ЕСПЧ Шиофра О'Лири во время заседания суда.
Напомним, ранее Европейский парламент проголосовал за создание международного трибунала для высшего руководства РФ.
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