В четверг, 19 января, Европейский парламент проголосовал за создание международного трибунала для высшего руководства РФ.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Евродепутаты приняли резолюцию о создании спецтрибунала для преследования преступления агрессии против Украины. За нее проголосовали 472 евродепутата, против - 19, воздержались - 33.

За такие преступления несет ответственность высшее руководство страны, соответственно, речь о трибунале в отношение президента РФ, делает вывод издание.

Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров.

Хотя ответственность, в случае с этим трибуналом, должен нести в том числе президент Владимир Путин, на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, пишет издание.

Это значит, что для подобного трибунала необходимо снять иммунитет.

DW делает вывод, что это сделать будет сложно, учитывая, что Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине, ведь Россия - его постоянный член, обладающий правом вето.

Напомним, в середине декабря 2022 года глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по военным преступлениям РФ в Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Европейского союза.

Также мы писали, что СБУ идентифицировала российских военных, которые причастны к ракетному удару по Днепру, в результате которого обрушился подъезд многоэтажки.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.