Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 23 января.

Главное из заявлений президента:

Сказал, что принял часть кадровых решений, еще часть будет принята завтра. Фамилий не назвал, но заявил, что они касаются управленцев разного уровня в министерствах и других органах центральной власти, в местной власти и в правоохранительных органах. Сообщил о подписанном им решении СНБО относительно запрета на поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей. Рассказал, что ввел санкции для 22-х граждан РФ. Судя по контексту заявления Зеленского, они имеют отношение к церкви. Сообщил о детальных разговорах с командующими оперативными управлениями. Сказал, что иногда создается впечатление, что в тыловых городах забыли о войне. Сказал, что битва за Донбасс и Юг продолжается. Пообещал, что ответ на российские удары будет. Сообщил, что обратился к американским бизнес-лидерам с призывом к сотрудничеству с Украиной.

Ранее мы писали, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.

По информации источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области и брата министра иностранных дел Алексея Кулебу.

Также "Страна" рассказывала, что Кабмин уволил с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, задержанного по подозрению в получении крупной взятки. Все действующие проекты Минрегиона будут подвергнуты проверке.