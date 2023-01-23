Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует решение суда об отказе арестовать экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, так как он может покинуть страну.

Об этом сообщает телеграм-канал Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", подозреваемому в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 миллионов гривен.

"Прокурор считает решение суда необоснованным и незаконным. Неприменение меры предосторожности может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 января Коболев получил подозрение от НАБУ. В 2018 году ему, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 миллионов гривен.

Ранее "Страна" писала, что Высший антикоррупционный суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ходатайстве о взятии бывшего главы НАК "Нафтогаз" под стражу.