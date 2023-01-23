Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Геннадий Касай в комментарии "Стране" рассказал подробности о заседании комитета, посвященного недавнему скандалу с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам, которое состоялось в понедельник, 23 января.

"Комитет завершил свою работу. Выслушали министра обороны, также были заслушаны правоохранительные органы - ГБР, СБУ, НАБУ. В НАБУ уже открыли уголовное производство, в СБУ и ГБР также занимаются этим вопросом. Также комитет принял решение в рамках парламентского контроля перепроверить предприятия, которые оказывают услуги по закупке продуктов питания. Потому что Министерство обороны не закупает отдельно продукты, оно закупает услуги - все эти предприятия будут нами отдельно проверены на способность оказывать такие услуги. В ближайшее время будет наработан отдельный законопроект, который частично откроет возможность нашему обществу контролировать процесс. Но таким образом, чтобы для враг не смог узнать информацию", - сообщил Касай.

Кроме этого, на комитете обсуждали в целом вопрос питания ВСУ.

"Министерство доложило, что они уже занимаются вопросом, разработают новую систему питания ВСУ. Тот каталог, который есть на сегодня, нужно усовершенствовать", - сказал народный депутат.

На вопрос "Страны", остаётся ли Алексей Резников на должности министра обороны после скандала, Геннадий Касай ответил так: "На сегодняшний день работа, которую делает министр Резников - она профессиональна. Это мое личное впечатление".

Напомним, в Минобороны Украины раскручивается крупный коррупционный скандал. Журналисты выяснили, что военное ведомство закупает продовольствие для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

Между тем, поставщик продуктов отрицает закупку по завышенным ценам и обвиняет журналистов в манипуляциях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении анонсировал некие "конкретные решения" по кадрам на грядущей неделе, в том числе и по вопросам "закупок для военных".