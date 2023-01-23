В понедельник, 23 января, состоялось заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором заслушали информацию от Минобороны и НАБУ по скандалу с закупкой продуктов питания по завышенным ценам для нужд ВСУ.

Об этом сообщила в Фейсбуке народная депутат Марьяна Безуглая.

По ее словам, во время заседания:

были представлены контракты на закупку продуктов;

министр обороны доложил о ситуации и объяснил детали;

представители НАБУ рассказали, что по этому поводу открыто уголовное производство;

представители ГБР и СБУ сообщили, что по некоторым деталям закупок и поставок питания продолжаются расследования.

В свою очередь депутаты - члены комитета:

обратились в правоохранительные органы с призывом уделить внимание расследованиям;

ознакомятся с фирмами - поставщиками питания в ВСУ;

инициируют закон о частичном рассекречивании информации о закупках в условиях военного положения;

решили усилить меры парламентского контроля по другим направлениям оборонных закупок в комитете и намерены в ближайшее время рассмотреть закупки вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и одежды.

"Каких-то радикальных кадровых рекомендаций (например, уволить министра обороны Алексея Резникова) не прозвучало", - прокомментировал заседание телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем поставщик продуктов отрицает закупку по завышенным ценам и обвиняет журналистов в манипуляциях.

А в НАБУ заявили, что вместе с CАП начали исследовать детали закупок еще до публикаций о них в СМИ.