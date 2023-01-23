Комитет Рады по нацбезопасности и обороне провел заседание, посвященное скандалу с закупкой продуктов для ВСУ
В понедельник, 23 января, состоялось заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором заслушали информацию от Минобороны и НАБУ по скандалу с закупкой продуктов питания по завышенным ценам для нужд ВСУ.
Об этом сообщила в Фейсбуке народная депутат Марьяна Безуглая.
По ее словам, во время заседания:
- были представлены контракты на закупку продуктов;
- министр обороны доложил о ситуации и объяснил детали;
- представители НАБУ рассказали, что по этому поводу открыто уголовное производство;
- представители ГБР и СБУ сообщили, что по некоторым деталям закупок и поставок питания продолжаются расследования.
В свою очередь депутаты - члены комитета:
- обратились в правоохранительные органы с призывом уделить внимание расследованиям;
- ознакомятся с фирмами - поставщиками питания в ВСУ;
- инициируют закон о частичном рассекречивании информации о закупках в условиях военного положения;
- решили усилить меры парламентского контроля по другим направлениям оборонных закупок в комитете и намерены в ближайшее время рассмотреть закупки вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и одежды.
"Каких-то радикальных кадровых рекомендаций (например, уволить министра обороны Алексея Резникова) не прозвучало", - прокомментировал заседание телеграм-канал "Политика Страны".
Между тем поставщик продуктов отрицает закупку по завышенным ценам и обвиняет журналистов в манипуляциях.
А в НАБУ заявили, что вместе с CАП начали исследовать детали закупок еще до публикаций о них в СМИ.