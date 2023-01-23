В НАБУ ответили по поводу скандала с закупками для ВСУ. Фото: Telegram

В НАБУ отреагировали на скандал с завышением цен на закупках продуктов для нужд ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram-канале.

"Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до публикации в СМИ.

Среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

НАБУ отреагировали на скандал с завышением цен

Напомним, министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ, по поводу чего сейчас идет большой скандал, "технической ошибкой". По его словам, все "технические ошибки" в контрактах уже исправляются. В целом Резников говорит, что цены продуктов для ВСУ действительно отличаются от цен в супермаркетах.

Ранее "Страна" писала, что поставщик продуктов отрицает завышение цен и обвиняет журналистов в манипуляциях. Цены на продукты там не считают завышенными, а сравнение с ценами с супермаркетов называют "неправильными и манипулятивными", т.к. цена включает логистику в зону боевых действий и обновление товара с истекшим сроком годности, сообщают в компании.

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