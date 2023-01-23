В НАБУ отреагировали на скандал с завышением цен на закупках продуктов для нужд ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram-канале.

"Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до публикации в СМИ.

Среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Напомним, министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ, по поводу чего сейчас идет большой скандал, "технической ошибкой". По его словам, все "технические ошибки" в контрактах уже исправляются. В целом Резников говорит, что цены продуктов для ВСУ действительно отличаются от цен в супермаркетах.

Ранее "Страна" писала, что поставщик продуктов отрицает завышение цен и обвиняет журналистов в манипуляциях. Цены на продукты там не считают завышенными, а сравнение с ценами с супермаркетов называют "неправильными и манипулятивными", т.к. цена включает логистику в зону боевых действий и обновление товара с истекшим сроком годности, сообщают в компании.